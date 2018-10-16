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Происшествия

В Перми обнаружили еще один дом престарелых с опасными для жизни условиями

(обновлено: 13:59 16.10.2018)
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CC0 / beejees / Пожилой мужчинаПожилой мужчина
CC0 / beejees /

ПЕРМЬ, 16 окт — РИА Новости. СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении руководителей пансионата для престарелых граждан "Счастливый берег", в котором были выявлены опасные для жизни постояльцев условия, сообщается на сайте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что организация "Счастливый берег" предоставляет услуги по временному проживанию и социальному обслуживанию пожилых и инвалидов в здании, расположенном в микрорайоне Гайва города Перми.

Житель дома-интерната для престарелых. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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При этом помещение пансионата не соответствует требованиям пожарной безопасности. Кроме того, социальные услуги гражданам, которые в связи с возрастными особенностями и состоянием здоровья имеют сложности в выполнении ежедневных жизненных процедур и нуждаются в постоянном уходе и медицинском наблюдении, руководителями организации оказывались без соответствующей медицинской лицензии, в отсутствие обязательного медицинского персонала и специалистов для предоставления социально-психологических, социально-педагогических и социально-правовых услуг.

Ранее прокуратура Пермского края сообщала, что условия, в которых находились постояльцы приюта "Счастливый берег", и услуги, которые им оказывались, "способствовали значительному ухудшению их здоровья".

"В настоящее время данной организации установлен срок для устранения выявленных нарушений, в случае неисполнения требований контрольно-надзорных органов, прокуратура района будет обращаться в суд с требованием о прекращении деятельности ООО "Счастливый берег", — заявили в ведомстве.

Не частный случай

Случай с домом престарелых "Счастливый берег" — уже второй в Пермском крае в течение октября. Ранее прокуратура Осинского района Пермского края добилась закрытия частного приюта в деревнях Монастырка и Кочебашево. В ходе прокурорской проверки в организации выявлено более 140 нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм, нарушения градостроительного законодательства, отсутствие надлежащей медицинской и психологической помощи постояльцам приюта.

Руки пожилой женщины
© Depositphotos / ftelkov
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В ряде старых одноэтажных деревянных построек, в частности, отсутствовали санузлы и элементарные бытовые удобства. В других зданиях не имелось канализации, вода доставлялась из общественного колодца, расположенного на улице, бытовые отходы складировались на территории приюта.

Кроме того, в корпусах отсутствовала в необходимом количестве мебель, а имеющаяся находилась в ветхом состоянии. При отделке палат и коридоров владельцы использовали горючие материалы из легковоспламеняющейся краски, пути эвакуации и соответствующие схемы отсутствовали.

В начале года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении собственников приюта "Мария" в Перми, в котором персонал недокармливал постояльцев, привязывал их к кроватям, заклеивал им рты, чтобы они не шумели. Кровати, на которых лежали клиенты "Марии", не соответствовали нормам САНПиНа — вместо матрасов использовались листы утеплителя. Состояние здания дома престарелых также вызвало вопросы — оно не было приспособлено для содержания пожилых людей. В ходе проверки в пансионате обнаружили тела двух умерших постояльцев, накрытый труп женщины при этом находился в палате с неходячими больными.

Постоялец пермского дома престарелых Мария
© Ruptly
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Еще раньше в регионе разгорелся скандал вокруг частного дома престарелых в деревне Афонино на севере Пермского края. Как сообщали местные СМИ, его основательница присваивала пенсии постояльцев, а в жилых помещениях отсутствовали даже туалеты, на кроватях не было постельного белья, либо использовалось ветхое и грязное.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков объяснил тогда сложившуюся ситуацию тем, что владельцы частных приютов, в отличие от государственных организаций, освобождены от необходимости лицензировать свою деятельность.

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