В Челябинской области проверят сообщения об издевательствах в психбольнице

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области инициирует жесткую проверку психоневрологической больницы в городе Магнитогорск Челябинской области, где, по сообщению СМИ, зафиксированы факты издевательств над пациентом, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь минздрава региона Мария Хворостова.

В Магнитогорске санитары психоневрологической больницы №5 записали на видео издевательства над пожилым пациентом. Так, на кадрах видно, как медсотрудник бросает в мужчину тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег.

"Минздрав усматривает в этом вопиющее нарушение прав пациента. Подобное просто недопустимо. Мы инициируем максимально жесткую проверку с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения", — сказала собеседница агентства.

Как уточнил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Владимир Шишков, следственные органы СКР по Челябинской области организовали доследственную проверку по сообщению в СМИ об издевательствах над пожилым пациентом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, проведение проверки поставлено на контроль руководством следственного управления, добавил он.