МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Магнитогорске санитары психоневрологической больницы № 5 записали на видео издевательства над пожилым пациентом, сообщает издание 74.ru.

На кадрах видно, как медсотрудник бросает в мужчину тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег.

По данным СМИ, главврач знает об инциденте. Он сообщил, что для расследования происшествия создали комиссию, но выяснение подробностей осложняется тем, что один из санитаров находится на больничном, а другой — в отпуске за границей. Главврач добавил, что планирует обратиться в прокуратуру.