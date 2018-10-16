С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Еще двое 10-летних школьников госпитализированы после отравления парами ртути в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что был госпитализирован 10-летний мальчик с острым отравлением парами ртути и острым ринитом.

"15 октября в полицию поступили сообщения о госпитализации двух 10-летних школьников с острым отравлением парами ртути, в удовлетворительном состоянии. Со слов пострадавших, 28 сентября их одноклассник принес во двор школы на улице Дыбенко ртуть", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что в помещениях и на спортивной площадке школы №339 на улице Дыбенко обнаружено превышение концентрации паров ртути. В частности, выявлено превышение ПДК паров ртути на лестнице с 1 по 4 этаж до 1,7 раза, в кабинете №26 до 2 раз, на площадке для скейтборда с поверхности покрытия зафиксировано превышение ПДК в 30 раз. Доступ учащихся и сотрудников в загрязненные помещения был запрещен, организовано проведение демеркуризации загрязненных помещений и демонтаж площадки для скейтборда. Сообщалось, что занятия в школе не отменялись.