Житель Калининграда потратил 660 тысяч рублей с найденной в интернете карты

КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Полицейские подозревают жителя Калининграда в трате 660 тысяч рублей с чужой банковской карты, реквизиты которой он нашел в интернете, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

По данным полиции, на одном из сайтов молодой человек нашел изображение обратной стороны банковской карты с реквизитами и трехзначным кодом безопасности. Полицейские установили, что злоумышленник получил доступ к банковскому счету 33-летнего жителя Москвы, на котором в тот момент находился миллион рублей.

С помощью данных карты он заказал в интернет-магазинах несколько дорогих мобильных телефонов, ноутбук и кровать на общую сумму 660 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району установили причастность 24-летнего жителя Калининграда к краже денежных средств с чужой банковской карты", — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "кража с банковского счета". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В ведомстве отметили, что полиция устанавливает обстоятельства, при которых информация о данных банковской карты попала в интернет.