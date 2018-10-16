В Барнауле задержали водителя BMW, устроившего смертельное ДТП

ДТП в Барнауле с участием BMW и Renault Scenic. 16 октября 2018

ДТП в Барнауле с участием BMW и Renault Scenic. 16 октября 2018

БАРНАУЛ, 16 окт — РИА Новости. Полицейские задержали водителя BMW, устроившего аварию ночью в Барнауле, в результате которой погибли три человека, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, авария произошла на проспекте Ленина в районе дома номер 32 в районе 23.00 (20.00 мск). По предварительным данным, водитель BMW, находясь в нетрезвом состоянии, двигаясь по проспекту Ленина в направлении Речного вокзала, пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Renault Scenic.

Как сообщалось ранее, момент ДТП в автомобиле BMW находился один пассажир, в другом четыре пассажира. Из-за аварии на месте погибла пятилетняя девочка, 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи.

"В отношении водителя BMW избрана мера пресечения – задержание. Возбуждено уголовное дело, назначена серия экспертиз. В результате расследования будут выяснены все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения, в настоящий момент три человека находится в больнице.

"Пассажирка BMW, а также водитель и пассажир второго авто госпитализированы в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Мужчинам сделали операции, они в тяжелом состоянии", — сказал представитель ведомства.

Водитель BMW не пострадал, от медэкспертизы отказался.