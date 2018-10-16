Во Владивостоке открыли движение на трассе, где обрушился виадук

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Специалисты открыли движение на объездной трассе во Владивостоке, где обрушился виадук, сообщает мэрия.

Во вторник утром мэрия сообщила о том, что грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе. В результате виадук упал на проезжую часть и полностью блокировал движение в обоих направлениях. По данным МЧС, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Никто не пострадал, полиция начала проверку.

"Движение на трассе открыто", — сообщает мэрия по данным на 16.45 (09.45 мск).