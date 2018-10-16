На Байкале нашли лодку пропавших 11 октября рыбаков

ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Спасатели обнаружили лодку пропавших на Байкале 11 октября рыбаков, поиск людей продолжается, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области Андрей Шутов.

ГУМЧС сообщал на прошлой неделе, в Иркутской области вечером 11 октября из поселка Листвянка в сторону поселка Большие Коты вышла моторная лодка "Обь" с тремя рыбаками на борту. Мужчины планировали вернуться назад ночью 12 октября. Однако до сих пор их место нахождения неизвестно. К поискам привлечены спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, авиация МЧС России, сотрудники полиции, волонтеры.

"Лодка пропавших рыбаков была обнаружена в районе Кругобайкальской железной дороги неподалеку от населенного пункта Шарыжалгай. Поиск людей продолжается", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что спасатели Посольского и Слюдянского подразделений Байкальского поисково-спасательного отряда осматривают акваторию и береговые полосы в районе КБЖД и населенных пунктов Поскольское и Танхой.