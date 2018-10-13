На Байкале пропала лодка с тремя рыбаками

ИРКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Вертолет Ми-8 и три катера со спасателями на борту ведут поиски рыбаков, пропавших на Байкале, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Отмечается, что в субботу "на поиски рыбаков из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на борту три спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России". "Южную часть акватории озера Байкал продолжают патрулировать три катера от МЧС России и суда добровольцев", — добавляется в сообщении.
Береговую полосу вблизи населенных пунктов обследуют пешие патрули и группы на вездеходах. Всего в поисковых работах задействованы 21 человек и семь единиц техники.