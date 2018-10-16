У берегов Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,5

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Японском море у побережья Приморья, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло около 10.00 (03.00 мск) в Японском море, на юго-востоке от побережья Приморья. Расстояние до береговой линии – свыше 100 километров. Ближайший населенный пункт – Преображение. Землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась", — сказал собеседник.