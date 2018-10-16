В Мурманске пройдут предварительные слушания по делу бывших чиновников

МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. Предварительные слушания по делу экс-чиновников правительства Мурманской области, обвиняемых в злоупотреблениях должностными полномочиями, пройдут в Октябрьском суде Мурманска.

Как следует из картотеки суда, предварительные слушания по делу бывшего заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко, экс-заместителей руководителя аппарата правительства региона Эдуарда Никрашевского и Сергея Келлера, бывшего заместителя начальника управления по обеспечению деятельности регионального правительства Георгия Благодельского состоятся во вторник.

Также, по информации суда, обвинение фигурантам уголовного дела было переквалифицировано с части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) на часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

"Предварительные слушания пройдут в закрытом режиме, это обычная практика", – сообщили РИА Новости в суде.

Летом 2017 года по делу о мошенничестве с использованием служебного положения были арестованы заместитель главы аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский и замруководителя управления по обеспечению деятельности регионального кабмина Георгий Благодельский. По версии следствия, в марте 2017 года Никрашевский дал Благодельскому указание о заключении фиктивного договора на предоставление услуг для нужд администрации региона.

В октябре того же года дело о мошенничестве в крупном размере возбудили против вице-губернатора Игоря Бабенко, который уволился "по собственному желанию" за несколько дней до задержания. Несколько месяцев он провел в СИЗО, после чего меру пресечения смягчили до домашнего ареста.

Согласно материалам дела, Бабенко создал преступную схему по заключению контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области и фиктивными подрядчиками. В результате бюджетные средства обналичивались и использовались участниками преступной схемы по своему усмотрению, считает следствие.