В Москве в ДТП попал служебный автомобиль СК

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Служебный автомобиль Следственного комитета РФ попал в ДТП в Москве, произошла авария, предварительно, из-за неправильного манёвра водителя такси, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в аварии участвовала машина заместителя главы СК Игоря Краснова.

"Игорь Краснов в этот момент находился на рабочем месте", — заявили в СК, уточнив, он ездит на другом автомобиле.

Там подтвердили, что автомобиль СК действительно попал в ДТП — предварительно, по вине второго участника аварии.