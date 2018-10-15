Суд вынес приговор совладельцу завода, на которого жаловались Путину

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил к двум годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей экс-главу и совладельца Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина по обвинениям в мошенничестве и невыплате зарплаты, сообщает региональная прокуратура.

Гособвинитель просил приговорить Кокорина к четырем годам лишения свободы с полумиллионным штрафом.

О жалобе на директора НТЗТИ упомянул президент Владимир Путин на встрече с губернатором региона Евгением Куйвашевым в июле 2017 года.

"Если так было на самом деле, это звучит странно, — так вот, владелец заявил рабочим: "Пока Президент лично ко мне не обратится, ничего не получите". А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая "борзота", такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться", — сказал тогда президент.

По информации СК, общая сумма долга перед 280 работниками превышала 13 миллионов рублей.

Вывел 23 миллиона рублей

По версии следствия, с апреля 2013 по июль 2015 года Кокорин был директором завода, а также владел 50% его акций. Обвиняемый разработал план по выводу финансов завода в подконтрольную фирму. Таким образом он вывел почти 23 миллиона рублей в счет оплаты непоставленных товаров.

Кокорина обвинили в мошенничестве, невыплате месяцев заработной платы и сокрытии денежных средств организации.

Следователи уверены, что обвиняемый имел возможность для погашения задолженности по заработной плате.

Кокорин также скрыл около 5 миллионов рублей, из которых должны были взыскать налогов и сборов.

По данным СУСК, в результате предпринятых мер, обвиняемый погасил задолженность перед рабочими.

После встречи с Путиным Куйвашев поручил организовать мониторинг экономической и социальной ситуации в регионе, в том числе фактов задержек зарплаты.