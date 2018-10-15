Суд смягчил приговор фигурантам дела о хищении при строительстве Восточного

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгорсуд смягчил приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд переквалифицировал обвинение, снизил сроки наказания, а также поменял режим колонии со строгого на общий. В связи с этим суд также пересчитал сроки наказания из расчете день в СИЗО за полтора дня в колонии", — сказали в суде.

В связи с этим осужденную Евгению Дегтяреву суд освободил в зале суда за отбытием наказания.

Адвокат Руслан Закалюжный пояснил РИА Новости, что суд переквалифицировал обвинение на статью о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. "Евгения выйдет сейчас, остальные — через месяц-два, мой подзащитный Сергей Дегтярев — через полгода", — сказал адвокат.

Ранее Симоновский суд Москвы назначил обвиняемым тюремные сроки от 4,5 до 8 лет колонии. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации похищенных средств организованной группой в особо крупном размере.

Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" и других юридических лиц, участвовавших в цепочке контрактов, Сергей Дегтярев получил восемь лет колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей (Мосгорсуд снизил срок до 5 лет и 2 месяцев); его дочь Евгения, экс-гендиректор Волго-Вятской строительной компании — 4,5 года и миллионный штраф (Мосгорсуд оставил 3 года и 10 месяцев); бывший менеджер компании Александр Базанков — 6 лет колонии и штраф в 1 миллион рублей (апелляция снизила срок до 4 лет и 9 месяцев), его коллега Марат Матуев — 5,5 лет и штраф тоже в 1 миллион рублей (стало 4 года и 10 месяцев).

Строительство Восточного началось в 2012 году для того, чтобы обеспечить России независимый доступ в космос. Сейчас на нем есть лишь один стартовый стол — для ракет "Союз-2". За все время с Восточного прошли три пуска этих ракет — 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года.

Первую очередь космодрома строил "Спецстрой", который ликвидировали в 2016 году на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения.