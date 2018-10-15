На Урале осудили экс-главу завода, на которого жаловались Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 2 годам колонии общего режима экс-главу и одного из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина, обвиняемого в мошенничестве и невыплате зарплаты, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

"Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Денису Кокорину наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Ранее государственный обвинитель в ходе судебных прений просил суд приговорить Кокорина к 4 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей.

О поступившей жалобе на директора НТЗТИ, который якобы отказывался платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, в июле прошлого года рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. По информации СК, общая сумма долга перед 280 работниками превышала 13 миллионов рублей.

Кокорин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере", "Полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации", "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере".

По версии следствия, Кокорин с апреля 2013 по июль 2015 года являлся директором ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий", а также являлся собственником 50% акций указанного завода. Обвиняемый, злоупотребляя доверием другого сособственника — владельца других 50% акций завода, разработал план вывода денежных средств завода в подконтрольную фирму, считает следствие. По данной схеме обвиняемый вывел свыше 22,9 миллиона рублей в счет оплаты непоставленных товаров, полагают следователи.

Кроме того, по версии следствия, с декабря 2015 года по январь 2017 года обвиняемый не платил заработную плату работникам, имея реальную возможность для погашения задолженности. С октября 2016 года Кокорин скрыл около 5 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов.

По данным СУСК, в ходе расследования правоохранительными органами принимались необходимые меры для восстановления прав граждан, в результате чего обвиняемым погашена задолженность по заработной плате перед рабочими.