В Тверской области возбудили дело после ДТП с 12 пострадавшими

ДТП на федеральной трассе М-9 (Балтия) в Тверской области с участием 8 машин и автобуса. 15 октября 2018

ДТП на федеральной трассе М-9 (Балтия) в Тверской области с участием 8 машин и автобуса. 15 октября 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Полиция в Тверской области возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика Scania, решившего сделать остановку в неположенном месте в условиях тумана, что спровоцировало два ДТП с 12 пострадавшими, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по региону Вадим Левшин.

Ранее в ведомстве сообщили, что на федеральной трассе М-9 "Балтия" произошли две аварии с участием восьми транспортных средств — грузовика, автобуса и шести легковушек. Говорилось об 11 пострадавших. Проверки начали областная прокуратура и СУСК РФ по региону.

"Специализированным следственным отделом следственного правления УМВД возбуждено уголовное дело по части 1 стать 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" — ред.) в отношении водителя автомобиля Scania 1985 года рождения… По предварительным данным, он начал останавливаться в неположенном месте в условиях недостаточной видимости, и в него въехало другое транспортное средство", — рассказал Левшин.

Он отметил, что второе массовое ДТП стало следствием первого.

"Его начали объезжать, он же собрал вокруг себя автомобили, которые в него въехали, и в результате произошло еще одно ДТП", — пояснил собеседник агентства.

Левшин подчеркнул, что в материалах уголовного дела фигурирует цифра в 12 пострадавших.