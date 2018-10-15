Суд не стал повышать штраф KFC за ремонт в историческом здании в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в понедельник не удовлетворил жалобу городского комитета по охране памятников (КГИОП) на снижение в три раза штрафа компании "АмРест", управляющей сетью ресторанов KFC, за самовольный ремонт помещения в историческом здании, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Судебное заседание по делу завершено в 12.21 мск. Информация о принятом судебном акте — оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", — сообщается в карточке дела.

Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы.

Городское ведомство по охране памятников оспаривало судебное решение от 12 июля, согласно которому с компании "АмРест" взыскивается 200 тысяч рублей штрафа за несогласованный ремонт ресторана на углу улицы Маяковского и Невского проспекта в историческом здании "Дом Яковлевых". Согласно материалам дела, КГИОП настаивал на штрафе в 600 тысяч рублей, однако суд снизил сумму взыскания в три раза, в том числе на основании того, что на момент разбирательства срок проведения ремонтных работ не истек.

Как указывается в оспариваемом решении суда первой инстанции, "срок проведения работ на момент рассмотрения настоящего спора не истек, в связи с чем ответчик вправе произвести и завершить все работы до 30 декабря 2018 года, сдать работы КГИОП". Арбитраж констатировал, что "факт соответствия проектной документации подлежит установлению после 30 декабря 2018 года".