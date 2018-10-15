СК проводит проверку после смерти принца из Нигерии в Череповце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти в Череповце 32-летнего уроженца Нигерии, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Вологодской области.

Ранее на официальном сайте Череповца появилась информация о том, что уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на 50-летней жительнице Вологодской области, скончался в ночь на 13 октября. По словам супруги нигерийца Натальи Ведениной, ее муж умер в развлекательном клубе "Платина" после инфаркта. Посольство Нигерии в Москве проверяет эту информацию, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Организована доследственная проверка по факту смерти уроженца Нигерии в одном из развлекательных заведений Череповца. Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", — сказал представитель областного следственного управления.

По его словам, пока следственные органы не располагают официальной информацией о том, что погибший мужчина был нигерийским принцем. СК примет процессуальное решение по результатам доследственной проверки, добавил собеседник агентства.

Веденина и ее супруг познакомились через интернет, первое время общались с помощью электронного переводчика. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы, сейчас мальчикам полтора года.