Власти Чувашии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Состояние шестерых жителей Чувашии, госпитализированных после столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М-7 в Чувашии, остается стабильным, трое в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова.
Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. В аварии погибли 11 человек, девять ранены. Были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предполагаемый виновник ДТП — водитель грузовика — арестован на два месяца.
Девять пострадавших в аварии 11 октября были доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары. Трое из них после осмотра врачами были переведены на амбулаторное лечение, шестеро госпитализированы.
"Три человека остаются в реанимационном отделении, их состояние стабильно. Еще трое пострадавших по-прежнему находятся в состоянии средней степени тяжести", — рассказала Каликова.
Она добавила, что в выходные состоялись похороны всех одиннадцати погибших в аварии. В траурных мероприятиях приняли участие главы администраций Канашского, Яльчикского и Цивильского районов.
Указом главы Чувашии 12 октября в республике был объявлен траур в память о погибших в аварии на трассе М-7.