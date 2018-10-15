Власти Чувашии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

ДТП с автобусом в Чувашии (27)

Сотрудники ДПС и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 12 октября 2018

Сотрудники ДПС и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 12 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Состояние шестерых жителей Чувашии, госпитализированных после столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М-7 в Чувашии, остается стабильным, трое в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. В аварии погибли 11 человек, девять ранены. Были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предполагаемый виновник ДТП — водитель грузовика — арестован на два месяца.

Девять пострадавших в аварии 11 октября были доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары. Трое из них после осмотра врачами были переведены на амбулаторное лечение, шестеро госпитализированы.

"Три человека остаются в реанимационном отделении, их состояние стабильно. Еще трое пострадавших по-прежнему находятся в состоянии средней степени тяжести", — рассказала Каликова.

Она добавила, что в выходные состоялись похороны всех одиннадцати погибших в аварии. В траурных мероприятиях приняли участие главы администраций Канашского, Яльчикского и Цивильского районов.

"Семьям погибших и пострадавших оказывается поддержка. На оказание материальной помощи из резервного фонда кабинета министров Чувашской Республики направлено 3,2 миллиона рублей. Выплаты получили уже 15 семей. Семье каждого погибшего выплачивается по 250 тысяч рублей, каждому пострадавшему — по 50 тысяч рублей".

Указом главы Чувашии 12 октября в республике был объявлен траур в память о погибших в аварии на трассе М-7.