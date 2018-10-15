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Происшествия

Власти Чувашии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

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ДТП с автобусом в Чувашии (27)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудники ДПС и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 12 октября 2018Сотрудники ДПС и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 12 октября 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Состояние шестерых жителей Чувашии, госпитализированных после столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М-7 в Чувашии, остается стабильным, трое в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Чувашии Светлана Каликова.

Машина скорой помощи на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Предполагаемого виновника ДТП в Чувашии арестовали на два месяца

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. В аварии погибли 11 человек, девять ранены. Были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предполагаемый виновник ДТП — водитель грузовика — арестован на два месяца.

Девять пострадавших в аварии 11 октября были доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары. Трое из них после осмотра врачами были переведены на амбулаторное лечение, шестеро госпитализированы.

"Три человека остаются в реанимационном отделении, их состояние стабильно. Еще трое пострадавших по-прежнему находятся в состоянии средней степени тяжести", — рассказала Каликова.

Она добавила, что в выходные состоялись похороны всех одиннадцати погибших в аварии. В траурных мероприятиях приняли участие главы администраций Канашского, Яльчикского и Цивильского районов.

Последствия столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СК возбудил второе дело после ДТП с автобусом в Чувашии
"Семьям погибших и пострадавших оказывается поддержка. На оказание материальной помощи из резервного фонда кабинета министров Чувашской Республики направлено 3,2 миллиона рублей. Выплаты получили уже 15 семей. Семье каждого погибшего выплачивается по 250 тысяч рублей, каждому пострадавшему — по 50 тысяч рублей".

Указом главы Чувашии 12 октября в республике был объявлен траур в память о погибших в аварии на трассе М-7.

Столкновение микроавтобуса с фурой в Чувашии
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвария произошла вечером 11 октября возле деревни Большие Карачуры.Сотрудники ДПС и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Авария произошла вечером 11 октября возле деревни Большие Карачуры.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖертвами трагедии стали 11 человек.Сотрудники полиции и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жертвами трагедии стали 11 человек.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЕще девять человек получили травмы.Сотрудник ДПС на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Еще девять человек получили травмы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПсихологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.Спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий ДТП были задействованы 104 человека и 27 единиц техники.Место столкновения автобуса с фурой в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В ликвидации последствий ДТП были задействованы 104 человека и 27 единиц техники.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПо предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу в запрещенном месте.Кабина грузовика столкнувшегося с автобусом в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу в запрещенном месте.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВодителя фуры задержали.Сотрудники ДПС и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Водителя фуры задержали.
© РИА Новости / Максим БогодвидВозбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.Сотрудники полиции и спасатели на месте столкновении автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ память о погибших в аварии 12 октября в республике объявили днем траура.Сотрудники ДПС на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии. 11 октября 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В память о погибших в аварии 12 октября в республике объявили днем траура.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСпасатели на месте ДТП в Чувашии.Сотрудники МЧС на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Спасатели на месте ДТП в Чувашии.
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