В Череповце умер принц из Нигерии, женившийся на россиянке

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи, известный тем, что женился на 50-летней жительнице Вологодской области, скончался в ночь на 13 октября в Череповце, сообщается на официальном сайте города.

По словам супруги нигерийца Натальи Ведениной, ее муж скончался в развлекательном клубе "Платина".

"У Габриэля случился обширный инфаркт, он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался. Я обо всем узнала через два часа. Похороним Габриэля в Череповце на кладбище №4, чтобы был поближе к семье, к детям. Родственники из Нигерии на похороны не приедут, слишком далеко, виза нужна, все это оформляется тяжело, долго… Дети малютки, им годик, они ничего пока не понимают", – рассказала она.

Веденина и ее 32-летний супруг познакомились через интернет, первое время общались с помощью электронного переводчика. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы, сейчас мальчикам 1,5 года.