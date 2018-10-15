В Тверской области госпитализировали четверых пострадавших в массовом ДТП

ВОРОНЕЖ, 15 окт — РИА Новости. Медики госпитализировали четырех из 11 человек, пострадавших в ДТП в Тверской области с участием восьми машин, в том числе автобуса, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-9 "Балтия" столкнулись восемь автомашин — шесть легковых, автобус и грузовик. По данным регионального УМВД, на 157-м километре трассы произошли два ДТП с участием восьми транспортных средств с разницей примерно в пять минут. Полиция информировала о 12 пострадавших.

"Всего медицинскую помощь получили 11 человек, из них двое обратились в медучреждение самостоятельно. Госпитализированы четверо — у них переломы и сотрясение мозга, серьезных переломов нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, остальным помощь была оказана либо на месте, либо им оказали ее в больнице, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Среди пострадавших — четверо детей.