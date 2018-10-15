В МВД назвали причину массовых ДТП под Тверью

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Два крупных ДТП на трассе М-9 ("Балтия") в Тверской области, в которых пострадали, по последним данным, 11 человек, произошли в условиях сильного тумана, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Вадим Левшин.

Ранее представитель ведомства сообщила РИА Новости, что на 157-м километре трассы произошли два ДТП с участием восьми транспортных средств. Сообщалось о 12 пострадавших, жертв нет. В первом случае столкнулись грузовик и две легковые машины, во втором — автобус, грузовик и две "легковушки".

"По последним данным, пострадали 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Это произошло в условиях тумана", — рассказал Левшин, отметив, что плотность тумана была "достаточно высока".

Он также уточнил, что два ДТП не связаны друг с другом, разница между ними составила примерно 25 минут.

"Это два разных ДТП абсолютно", — подчеркнул Левшин.