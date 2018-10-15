На Камчатке пятнадцатилетняя школьница спасла детей из горящей квартиры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт — РИА Новости. Пятнадцатилетняя школьница спасла детей своих соседей из горящей квартиры, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Отмечается, что информация о возгорании в одной из квартир десятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Савченко в Петропавловске-Камчатском, поступила в пожарно-спасательную службу утром в понедельник. Пожар возник в трёхкомнатной квартире многодетной семьи. Одна из девочек, проживающая в горящей квартире, прибежала за помощью к своей соседке.

"Она сказала мне, что у них возник пожар, и попросила помощи. Я пошла в соседнюю квартиру, там в одной из комнат полыхал огонь, и всё уже было в дыму", — приводит пресс-служба слова пятнадцатилетней Карины Парышевой.

По данным спасателей, девочка вывела из горящей квартиры двух маленьких детей и привела их к себе. Там она надела на малышей и на своих двух братьев тёплые вещи, приложила к их лицам мокрые тряпки и затем вывела на лестничную площадку, куда уже подоспели пожарные.

По данным пресс-службы, Карина — самая старшая из всех несовершеннолетних, кому пришлось спасаться от огня. "Соседской девочке, которая прибежала к ней за помощью, а также одному из братьев Карины — по девять лет. Остальным — от двух до пяти лет", — добавили в пресс-службе спасательного ведомства.

Там подчеркнули, что руководство Главного управления МЧС России по Камчатскому краю намерено поощрить юную героиню и представить ее к ведомственной награде.

В тушении пожара были задействованы 28 пожарных и спасателей на девяти единицах техники. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.