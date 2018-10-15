Полиция сообщила о 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Тверской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Тверской области с участием восьми машин, в том числе автобуса, выросло до 12, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.

Ранее в экстренных службах Тверской области РИА Новости сообщили, что на федеральной трассе М-9 ("Балтия") столкнулись восемь автомашин (шесть легковых, автобус и грузовик), пострадали восемь человек.

По данным регионального УМВД, на 157-м километре трассы произошли два ДТП с участием восьми транспортных средств с разницей примерно в пять минут.

"По предварительной информации, погибших нет, 12 человек пострадали. В первом случае столкнулись грузовик плюс две легковые машины, во втором — автобус плюс грузовая и две легковые. На участке автодороги наблюдалось задымление", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на месте работают сотрудники УМВД и ГУ МЧС по региону.

Это уже вторая крупная авария в регионе за последние дни — утром 5 октября произошло ДТП в Калининском районе. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек.