Летевший в Токио самолет вернулся в Иркутск из-за неисправного шасси

ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7), летевший из Иркутска в Токио, из-за неисправности шасси вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Международного аэропорта Иркутск".

"Самолет вылетел из Иркутска в Токио в полдень воскресенья. После взлета заклинило стойку шасси и лайнер вернулся в аэропорт. Никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пассажиры благополучно улетели в порт назначения на резервном борте, около двух часов ночи понедельника.