В Тверской области столкнулись восемь машин

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Восемь машин, в том числе автобус, столкнулись на федеральной трассе М-9 ("Балтия") в Тверской области, пострадали восемь человек, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

"На 359-м километре столкнулись восемь автомашин (шесть легковых, автобус и грузовик). Предварительно, пострадали восемь человек", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.

Это уже вторая крупная авария в регионе за последние дни — утром 5 октября произошло ДТП в Калининском районе Тверской области. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек.