В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с легковыми автомобилями

КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Шесть человек пострадали в Татарстане при столкновении двух легковых автомобилей в Сармановском районе в воскресенье вечером, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Альфия Хасанова.

По информации МВД по Татарстану, в воскресенье вечером на автодороге Сарманово-Джалиль столкнулись легковые машины ВАЗ-2114 и Ford.

"В результате ДТП у посёлка Джалиль пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии, пятеро – в состоянии средней степени тяжести", — сказала Хасанова.

По информации собеседницы агентства, все пострадавшие доставлены в медсанчасть Альметьевска, им оказывается помощь. Детей среди пострадавших нет.