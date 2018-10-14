В Астраханской области четыре человека погибли в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Астраханской области в воскресенье вечером, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД России.

Авария произошла на 1198-м километре трассы "Волгоград-Астрахань".

"Произошло лобовое столкновение Toyota Camry и Skoda Fabia. От удара Skoda загорелась и полностью выгорела. Погибли четыре человека — по двое в каждой машине", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, предположительно, водитель Camry выехал на встречную полосу.

Движение по трассе осуществляется по свободной полосе, на месте работают сотрудники полиции и следователи.