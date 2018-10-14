В Челябинской области легковая машина столкнулась с грузовым поездом

ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт — РИА Новости. Грузовой поезд сбил автомобиль ВАЗ-2110 на железнодорожном переезде на станции Чебаркуль в Челябинской области в воскресенье, один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

"В воскресенье в 06.10 (04.10 мск) на станции Чебаркуль на железнодорожном переезде с исправно действующей сигнализацией водитель автомобиля ВАЗ-2110 внезапно выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом, сбив шлагбаум и плиту устройства заграждения переезда. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате столкновения автомобиль отбросило на пути, водитель автомобиля погиб", — говорится в сообщении.

Кроме того, двое пассажиров машины были доставлены в больницу, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, схода подвижного состава нет. До 07.20 (05.20 мск), пока убирали с путей автомобиль, движение поездов осуществлялось по двум из четырех станционных путей, добавляется в сообщении.