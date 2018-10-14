В Хабаровском крае три человека пострадали в ДТП с автобусом

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт — РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС РФ.

ДТП произошло на 16 километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

"Автобус следовал по маршруту Хабаровск – Ровное, в салоне находилось 10 пассажиров. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Они были деблокированы силами спасателей и переданы медикам. Сотрудники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказали психологическую помощь очевидцам и участникам ДТП", — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ГИБДД, идут оперативно-следственные мероприятия.