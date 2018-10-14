САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости. ГИБДД проведет проверку по факту поездки автомобиля, предположительно, с участием актера Алексея Панина, по пешеходной зоне в Саратове, сообщила РИА Новости в воскресенье начальник пресс-службы областной автоинспекции Елена Морозова.

"По данному факту Госавтоинспекцией будет проводиться проверка. В случае подтверждения факта проезда автомобиля по пешеходной зоне в Саратове нарушитель будет привлечен к административной ответственности", — сказала собеседница агентства.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков (ЕР) в субботу в своем Telegram-канале разместил видео, на котором запечатлено, как внедорожник медленно едет по центральной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. Голос за кадром, предположительно принадлежащий Панину, говорит: "Чисто по-саратовски, по пешеходной улице". В ответ детский голос замечает: "Папа, нас за это посадят". "Посадят?" — спрашивает мужчина. "Посадят", — отвечает ребенок.

"Не знаю, какое кино снимает актер Панин в Саратове, но уровень хамства на этом видео зашкаливает. Не знаю, о чем он думал, когда делал это, но уж точно, когда целенаправленно выкладывал это видео в интернет, хотел, как модно говорить, хайпануть. Считаю, что дурость, хамство и наглость должны получить оценку правоохранительных органов", — написал Панков в своем Telegram-канале.

"Говорят, что безнаказанность делает людей храбрыми, но даже дочь актера считает, что за такую поездку по пешеходным улицам могут посадить. Посмотрим… может, хамство футболистов ему разум затмило? Возможно, тоже как-то "прославиться " дурным поступком захотел?" — добавил депутат.

Другой ролик Панин в субботу разместил на своей странице в Instagram с хештегом #снимаемкино, на нем запечатлено, как черный внедорожник стоит на проспекте Кирова, а актер с дочерью садятся в него со словами: "Актриса Анна Панина отснялась в моем кино "Я вернулся".

По данным следствия, 8 октября нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих "Первого канала", а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

В четверг Мамаев и Кокорин были арестованы до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье "побои" (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве Мамаеву и Кокорину грозит до семи лет колонии.