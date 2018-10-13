В Госдуме прокомментировали нападение собак на заводчицу

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Обязательная регистрация больших или бойцовских собак необходима для регламентации содержания таких животных, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как сообщило в субботу ГСУ СК России по Московской области, две собаки породы бордоский дог загрызли насмерть свою хозяйку в поселке Быково в Подмосковье, следователи проводят проверку.

"Задача законодателей — обезопасить граждан, чем мы и занимаемся. Вопрос (безопасности) заводчиков этих животных — это вопрос их личной ответственности… Для того чтобы это ввести в некую цивилизованную плоскость, важно сделать первый хотя бы шаг (и регламентировать) регистрацию, правила выгула, правила содержания и, соответственно, ответственность (за питомцев)", — сказал РИА Новости Бурматов.

Парламентарий отметил, что нередко бывают случаи, когда опасности подвергается не только хозяин собаки, но и третьи лица.

"Представьте себе ситуацию, то же самое, что произошло, та же самая трагедия, но после этого собака ещё и убегает, и опасности подвергаются ещё и жизни третьих лиц", — добавил депутат.