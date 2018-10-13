В Уфе из-за неисправного шасси вынужденно сел летевший из Турции самолет

УФА, 13 окт – РИА Новости. Пилоты самолета авиакомпании "Северный ветер", летевшего из Турции в Уфу с неисправной системой шасси, сумели благополучно посадить судно в уфимском аэропорту, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель МЧС Башкирии.
Представитель уфимского аэропорта Татьяна Ризван пояснила РИА Новости, что самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку.
"На борту находилось 227 пассажиров. Аварийно-спасательные расчеты аэропорта "Уфа" отработали согласно аварийному плану. В 9.46 (мск) борт произвёл посадку благополучно и был отбуксирован на место стоянки. Пассажиры высажены из воздушного судна в обычном порядке", — сообщила пресс-секретарь уфимского аэропорта.