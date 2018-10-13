В Уфе из-за неисправного шасси вынужденно сел летевший из Турции самолет

УФА, 13 окт – РИА Новости. Пилоты самолета авиакомпании "Северный ветер", летевшего из Турции в Уфу с неисправной системой шасси, сумели благополучно посадить судно в уфимском аэропорту, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель МЧС Башкирии.

"В субботу в 09.55 (мск) в аэропорту города Уфа произвел посадку самолет Airbus A-321 рейс N4-5816, следующий по маршруту Анталия-Уфа с неисправной гидравлической системой шасси. Посадка прошла согласно расписанию, в штатном режиме. Пострадавших нет", — заявил собеседник агентства.

Представитель уфимского аэропорта Татьяна Ризван пояснила РИА Новости, что самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил аварийную посадку.

"На борту находилось 227 пассажиров. Аварийно-спасательные расчеты аэропорта "Уфа" отработали согласно аварийному плану. В 9.46 (мск) борт произвёл посадку благополучно и был отбуксирован на место стоянки. Пассажиры высажены из воздушного судна в обычном порядке", — сообщила пресс-секретарь уфимского аэропорта.