Под Смоленском маневровый локомотив столкнулся с фургоном

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Маневровый локомотив столкнулся с автофургоном в Смоленской области, один человек пострадал, сообщает в субботу ГУМЧС России по региону.

"В 05.50 13 октября на пункт связи ПCЧ-38 поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в Руднянском районе. На место вызова выехала одна автоцистерна ПCЧ-38, три человека личного состава. По прибытии информация подтвердилась, произошло столкновение маневрового локомотива с автофургоном. Имеется пострадавший", — говорится в сообщении.

Как сообщается, дальнейшие обстоятельства ДТП уточняются.