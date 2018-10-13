Красноярский суд отменил депортацию старовера из Бразилии

КРАСНОЯРСК, 13 окт — РИА Новости. Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляцию, отменил решение суда первой инстанции о депортации бразильца-старовера, которая грозила ему из-за отсутствия документов, говорится в материалах суда.

Ранее красноярская общественница Ольга Суворова в своем аккаунте Facebook сообщила, что старовер Ханофер Ефимофф ди Кейрос по решению суда будет депортирован в Бразилию. По ее словам, он попал в Монастырский скит на реке Дубчес еще ребенком, его мать умерла, а от отца в Бразилии нет вестей. Всю жизнь он считал своей родиной Россию. В поселке у него жена, с которой он венчался по старообрядческим обычаям, и трое малолетних детей. Никаких документов они не оформляли. В конце сентября суд принял решение об административном выдворении мужчины за пределы РФ. Главк МВД заявил, что взял на контроль ситуацию с бразильцем-старовером. В четверг в МВД заявили, что мужчина отпущен из центра временного содержания иностранных граждан до рассмотрения краевым судом апелляционной жалобы на решение о его выдворении за пределы РФ.

"Постановление судьи Туруханского районного суда Красноярского края от 21 сентября 2018 года по делу об административном правонарушении… в отношении гражданина Федеративной Республики Бразилия Ханофера Ефимофф ди Кайроса изменить, исключить указанное наказание на назначение Ханоферу Ефимофф ди Кейросу наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Освободить…из Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУМВД России по Красноярскому краю", — сказано в решении краевого суда.

Ранее в краевом главке МВД сообщили, что мужчина живет в России без документов, подтверждающих личность. Ему выдана справка для обращения в консульство для документирования и разъяснен порядок дальнейшей легализации на территории России. Однако мужчина отказался последовать рекомендациям. Также в главке МВД отмечали, что сейчас прорабатывается вопрос по документированию для дальнейшей легализации бразильца на территории страны.