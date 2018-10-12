Муж певицы, частично перекрывшей МКАД ради съемок, осудил ее действия

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Член Совета депутатов городского поселения Щелково Алексей Яковлев, муж певицы Yaxana, которая ради съемок клипа частично перекрыла движение на МКАД, заявил, что отрицательно относится к поступку супруги.

"Пока не было возможности (поговорить с женой — ред.). После суда она мне позвонила, ну, естественно, будем разбираться, когда я буду на месте. У меня здесь ни обычной связи, ни интернета. Тяжело, на расстоянии тем более, приеду – разберемся. Конечно, отрицательно (отношусь — ред.)", — сказал он РИА Новости, уточнив, что в данный момент находится в соседней республике, где занимается гуманитарной работой.

Ранее в СМИ появилась информация, что певица Yaxana, настоящее имя которой — Оксана Яковлева, и еще несколько людей из-за съемок клипа устроили пробку на МКАД. Перовский суд Москвы оштрафовал Яковлеву на 20 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.