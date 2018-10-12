В Кемеровской области виновным в групповом изнасиловании дали условный срок

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Троих жителей Кемеровской области признали виновными в групповом изнасиловании и приговорили к условным срокам, сообщает сайт регионального управления СК России.

Сообщается, что в июне молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года выпивали возле дома одного из них. К ним подошла знакомая и, переговорив, направилась домой. Один из молодых людей пошел за ней, догнал, затащил в кусты, избил и изнасиловал. Двое других пошли искать товарища и обнаружили его в момент нападения.

"Они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление", — отмечается в заявлении СК.

Потерпевшая сумела добраться до знакомых и вызвать полицию. Всех насильников задержали. Они полностью признали вину и сотрудничали со следствием.

"Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 4 года", — говорится на сайте СК.