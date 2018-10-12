В Челябинске автобус насмерть сбил пешехода

ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Автобус сбил в пятницу переходившую по пешеходному переходу женщину в Челябинске, пешеход погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Челябинску.

"Сегодня около 13.00 (11.00 мск) водитель 1970 года рождения, управляя автобусом Hyundai маршрута №53, совершил наезд на пешехода — женщину 1931 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ДТП произошло на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе Челябинска.

В ГИБДД пояснили, что у водителя автобуса за 2018 год зарегистрированы 5 административных правонарушений. В настоящее время он направлен на медосвидетельствование, добавили в пресс-службе.