Юргенс назвал сумму выплат родным погибших и пострадавших в ДТП в Чувашии

ДТП с автобусом в Чувашии (24)

Сотрудник ДПС на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии

Сотрудник ДПС на месте столкновения автобуса с фурой в Чувашии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Родственники погибших и пострадавшие в крупном ДТП в Чувашии могут получить до 2 миллионов рублей выплат через страховую компанию "САК Энергогарант", сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

"Родственникам погибших пассажиров и пострадавшим в результате ДТП в Чувашии положены страховые выплаты до 2 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)", — говорится в сообщении союза.

Как отмечается, страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если произошедшее будет признано страховым случаем.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены. Были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.