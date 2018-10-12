Суд в Орле наказал водителя троллейбуса, сбившую насмерть трех человек

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Суд запретил управлять транспортным средством женщине-водителю троллейбуса, сбившей насмерть трех человек в Орле, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Юлия Дорофеева.

Авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск во вторник. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе 17-летняя девушка погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы с переломами.

Как пояснила следствию водитель троллейбуса, перед происшествием у нее провалилась педаль, а перед троллейбусом на проезжей части остановилась высаживать людей маршрутка. Следствие просило заключить водителя троллейбуса под стражу.

"Советский районный суд Орла избрал меру пресечения — запрет определенных действий. В частности, подозреваемой запрещено управлять общественным транспортом", — сказала собеседница агентства.

Как отмечает Советский районный суд, при избрании меры пресечения учитывалось, что женщина "подозревается в совершении преступления средней тяжести против безопасности движения и эксплуатации транспорта, является гражданкой Российской Федерации, состоит в зарегистрированном браке, имеет регистрацию и место жительства в Орле, работает".

Также суд принял во внимание, что подозреваемая впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности не привлекалась, в том числе — за нарушения правил дорожного движения, а также характеризуется положительно.

"Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке", — информирует суд.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель людей, а также забрал у полиции на расследование дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".