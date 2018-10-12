САМАРА, 12 окт — РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области направила в суд постановление о направлении на принудительное лечение жителя Ульяновска, взявшего в заложники прихожанку храма, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе спецоперации мужчину обезвредили. Позже выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.
"В отношении жителя областного центра прокуратурой Ульяновской области утверждено и направлено в суд постановление для применения принудительной меры медицинского характера", — говорится в сообщении.