САМАРА, 12 окт — РИА Новости. Прокуратура Ульяновской области направила в суд постановление о направлении на принудительное лечение жителя Ульяновска, взявшего в заложники прихожанку храма, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, 11 октября 2017 года безработный житель Ульяновска в одном из православных храмов города взял в заложники женщину. При этом, по данным надзорного ведомства, он требовал немедленно передать его заранее записанное сообщение руководству региона, угрожая взорвать в церкви муляж взрывного устройства.

В ходе спецоперации мужчину обезвредили. Позже выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.

"В отношении жителя областного центра прокуратурой Ульяновской области утверждено и направлено в суд постановление для применения принудительной меры медицинского характера", — говорится в сообщении.