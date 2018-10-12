СК возбудил второе дело после ДТП с автобусом в Чувашии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП в Чувашии, в котором погибли 11 человек, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.

Столкновение микроавтобуса со следовавшим навстречу самосвалом Mercedes произошло в четверг в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. По уточненным данным, в аварии погибли 11 человек, девять ранены. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"После смертельного ДТП в Чувашии с участием грузовика и микроавтобуса, в котором погибли 11 пассажиров, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Добавляется, что у собственников транспортных средств изымается техническая и производственная документация.