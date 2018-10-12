Роспотребнадзор потребовал принять меры по борьбе с крысами в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт — РИА Новости. Управление роспотребнадзора по Челябинской области выдало предписание администрации Челябинска о проведении дополнительных мероприятий из-за крыс на мусорных площадках города, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

В Челябинске с 25 сентября по 8 октября действовал режим чрезвычайной ситуации из-за невывоза мусора с контейнерных площадок, власти города направили 14 миллионов рублей на разрешение ситуации. Также по решению губернатора из областного бюджета было направлено более 88 миллионов рублей.

Согласно размещенному в соцсетях жителями Челябинска видео, на одной из контейнерных площадок, заполненной мусором, видны бегающие крысы белого, черного и коричневого цветов.

"В связи с обращениями жителей Челябинска, сложившейся неблагоприятной обстановкой в отдельных районах города и угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающихся грызунами, администрации Челябинска выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий… В отношении администрации города проводится внеплановая выездная проверка по исполнению выше указанного предписания", — говорится в сообщении.

По данным управления роспотребнадзора по региону, срыв графиков вывоза отходов в Челябинске привел к образованию свалок на мусорных площадках, загрязнению прилегающей к ним территории и привлечению грызунов.

Кроме того, управление уточняет, что по факту несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами в отношении МУП "Горэкоцентр" (организации, вывозящей отходы с территории города), возбуждено дело об административном правонарушении. Также подготовлено и направлено в суд исковое заявление в защиту неопределенного круга потребителей, добавляется в сообщении.

Как сообщала ранее пресс-служба горадминистрации, единственная подтвержденная информация о нахождении крыс на контейнерных площадках — во дворах по улице Энтузиастов, 11, 13 — туда выезжали специалисты, приняты меры. Других обращений в администрацию не поступало.

С 11 сентября в Челябинске закрылась мусорная свалка, работавшая с 1989 года. Теперь коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны Полетаево, Урефты и Копейска. По данным властей области, после закрытия свалки 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор.