Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Чувашии

ДТП с автобусом в Чувашии (16)

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Состояние пострадавших при столкновении микроавтобуса с самосвалом Mercedes на трассе М-7 в Чувашии стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в больнице.

Трагедия произошла накануне в 19:10 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. Одиннадцать человек погибли, восемь ранены.

В больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах доставили шестерых пострадавших.

"Трое — в реанимацию, еще трое — в отделение нейрохирургии. Состояние пациентов тяжелое. Двух женщин и мужчину в реанимации пока решено было не оперировать, мы наблюдаем за ними", — рассказали в медучреждении.

Еще двоим ночью были проведены операции. Троих отпустили домой.

Что известно

Причиной ДТП стал выезд грузовика на полосу встречного движения в запрещенном месте, сообщили в ГИБДД. Водитель фуры задержан.

Микроавтобус был не рейсовый, а частный, имел лицензию на перевозку людей. Пассажиры ехали на заработки в Москву.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.