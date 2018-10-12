Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт — РИА Новости. Состояние пострадавших при столкновении микроавтобуса с самосвалом Mercedes на трассе М-7 в Чувашии стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в больнице.
В больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах доставили шестерых пострадавших.
"Трое — в реанимацию, еще трое — в отделение нейрохирургии. Состояние пациентов тяжелое. Двух женщин и мужчину в реанимации пока решено было не оперировать, мы наблюдаем за ними", — рассказали в медучреждении.
Еще двоим ночью были проведены операции. Троих отпустили домой.
Что известно
Микроавтобус был не рейсовый, а частный, имел лицензию на перевозку людей. Пассажиры ехали на заработки в Москву.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.