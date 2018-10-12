В Приамурье попросили таксистов "оставаться людьми" после ЧП с путепроводом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра города Свободный Амурской области Владимир Константинов попросил таксистов поумерить аппетиты после обрушения путепровода, который связывал центральную и залинейную часть города.

"Мне поступают в Instagram сообщения о том, что пассажиров на таксомоторах везут за линию и за 400, и за 500, и даже за 700 рублей. Будьте людьми! Пожалуйста", — написал он в своем Instagram.

Обычная цена при поездках на такси между двумя частями города составляет около 150 рублей.

В четверг Константинов сообщил, что новый путепровод будет строиться около двух лет, из регионального бюджета уже выделены деньги на обустройство дороги, которая пока обеспечит связь между двумя районами города.

Во вторник в третьем по численности населения городе Приамурья обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть Свободного с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик, его водитель с травмами госпитализирован. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности позже уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров.

Путепровод, построенный в 1982 году, связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится больница.

Власти области назвали предварительную причину обрушения — по их мнению, это произошло из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны. По оценке властей, на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее двух миллиардов рублей.

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