Ответственность за аварию с автобусом в Якутии лежит на дорожных службах

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ответственность за аварию с перевернувшимся автобусом в Якутии лежит, прежде всего, на дорожных службах, не предпринявших ряд обязательных во время гололеда мер, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

По данным следствия, 10 октября на 100-м километре автомобильной дороги "Умнас" в районе села Бестях водитель рейсового автобуса "ПАЗ 32053", следовавшего по маршруту село Булгунняхтах — поселок Мохсоголлох, в сложных дорожно-метеорологических условиях не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся. На момент происшествия в салоне находилось 20 пассажиров. В результате ДТП в хирургическое отделение Хангаласской центральной районной больницы доставлено десять пассажиров, из них пострадали шестеро.

"Здесь, в первую очередь, и ответственность, в том числе, дорожных служб, которые вовремя не предприняли те меры, которые они должны принимать при осложнении обстановки на наших дорогах. У нас, к сожалению, ситуация с обледенением дорог абсолютно рядовая – таковы природно-климатические условия", — сказал Николаев.

Он отметил, что следствию еще предстоит разобраться, были ли допущены нарушения со стороны водителя автобуса.

"Посмотрим, меры будут в дальнейшем приниматься после окончания расследования. К счастью, никто не погиб. Как мне сообщили в региональных органах здравоохранения, ни у кого из пострадавших серьезных осложнений нет, по ним по всем работа идет", — уточнил глава Якутии.