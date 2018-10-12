МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров (ЕР) попросил генерального прокурора Юрия Чайку провести проверку всех "коуч-центров" в России после семинара американского коучера Тони Роббинса, прошедшего 1 сентября в Москве.

Американский бизнес-тренер Тони Роббинс 1 сентября выступил с лекцией в Москве. Организаторы представляли его как мотивирующего тренера, в числе его учеников указывались "президенты, олимпийские чемпионы, миллиардеры и члены королевских семей". Стоимость билетом варьировалась от 29 тысяч до 500 тысяч рублей. Гости позже жаловались на большие очереди и высокую стоимость билетов, некоторые говорили, что в речи спикера услышали много банальностей. Организаторы анонсировали публичное обсуждение организационных накладок и высокую стоимость билетов.

"Прошу Вас организовать массовую проверку всевозможных "коуч-центров" и организаций "личностного роста" в Российской Федерации с целью недопущения с их стороны любых мошеннических действий, наносящих вред благополучию и здоровью граждан страны", — пишет Петров в письме Чайке, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Он пояснил, что в последнее время в России участились случаи проведения "тренингов личностного роста", "лекций успеха" и иных выступлений "коучей", как правило на платной основе.

"К примеру, по информации СМИ, стоимость билета на недавнее выступление некого "коуча" Тони Робинса в Москве доходила до нескольких сотен тысяч рублей с человека. При этом, по сообщениям тех же СМИ, среди пришедших были государственные служащие, известные деятели культуры и искусств. По приблизительным подсчетам, данный "коуч" за один только вечер заработал в столице нашей страны порядка 20 миллионов долларов США, после чего отбыл в неизвестном направлении", — пишет депутат.

Тактику продвижения таких коучеров Петров сравнил с тем, "что происходило в нашей стране в начале 90-х годов в среде различных целителей и колдунов, также собиравших многотысячные аудитории и проводивших обряды по "зарядке воды позитивной энергией". Так тысячи людей лишились имущества, здоровья и разрушили свои семьи, добавил он.

"Согласно мнению специалистов в области психиатрии и психологии, всевозможные "коучи" и "тренеры личностного роста" применяют банальные методы манипуляции с сознанием и вызывают у аудитории неконтролируемый экстатический психоз с целью извлечения максимальной материальной наживы. Более того, некоторые организации, продвигающие в Российской Федерации "принципы позитивного мышления", на мой взгляд, имеют некоторые схожие черты с тоталитарными сектами", — пишет единоросс.

Он добавил, что только в Москве и Петербурге постоянно действует несколько десятков "коуч-центров", оказывающих услуги на платной основе. "В большинстве случаев, надо признаться, участие в их мероприятиях не заканчивается для участников серьезными потерями. Однако не редки случаи, когда человек, попав под их влияние, получал серьезные моральные травмы и в последствии нуждался в оказании уже медицинской помощи", — заключил депутат.