На месте аварии в Чувашии работают семь бригад скорой помощи

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

Последствия ДТП на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры в Чувашии. 11 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Врачи семи бригад скорой помощи и двух реанимобилей оказывают помощь пострадавшим в аварии в Чувашии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Светлана Каликова.

Столкновение фуры с микроавтобусом произошло в 19.10 на трассе М-7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что в аварии пострадали 19 человек, 12 из них погибли.

"Семь бригад скорой помощи и два реанимобиля сразу же выехали на место происшествия, они оказывают помощь пострадавшим. Об их состоянии информации пока нет. ДТП произошло час назад, врачи пока никаких комментариев не дают", — рассказала Каликова.