МВД изучит уголовные дела убитого в Подмосковье следователя

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Уголовные дела застреленного в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной будут изучены и доведены до конца, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По решению руководства МВД России уголовные дела, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам УТ МВД России по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, погибшей 10 октября, затребованы в Следственный департамент МВД России для изучения и выработки планов дальнейших следственных действий. По всем уголовным делам будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к ответственности проходящих по ним лиц и закрепление доказательной базы. Ход работы взят на особый контроль руководством Следственного департамента МВД России", — сообщила Волк.