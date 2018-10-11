В Петербурге оштрафовали мужчину, бросавшего венки в Вечный огонь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Мировой суд в Петербурге приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сжигал венки на Вечном огне на Марсовом поле, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Ранее сообщалось, что 7 августа на Марсовом поле был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, который бросал в Вечный огонь цветы и венки. Первоначально в отношении мужчины был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением).

"Мировой судья судебного участка №199 Центрального района СПб огласил приговор в отношении Александра Абакумова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 244 УК РФ… Абакумов вину признал. В содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

ОПС сообщает, что мужчина "умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, демонстративно, оскорбляя чувства окружающих, взяв в руки траурные венки и цветы, возложенные у подножия мемориала "Вечный Огонь", выражаясь грубой нецензурной бранью, бросал их в огонь, разбрасывал вокруг мемориала и топтал их".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.